Erdogan moet Ankara en andere grote steden prijsgeven in gemeenteraadsverkiezingen IB

01 april 2019

03u55

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 De verkiezingen voor voor nieuwe gemeenteraden in Turkije zijn uitgelopen op een kleine nederlaag voor de regering van president Recep Tayyip Erdogan en zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), maar ondanks verlies in de grote steden, blijft de AK-partij wel de grootste van Turkije.

Gisteren verloor Erdogans partij zijn meerderheid in de hoofdstad Ankara, waar de AKP 48 procent van de stemmen haalde, tegen 50 procent voor de oppositie onder leiding van de Republikeinse volkspartij CHP. Hoewel Erdogan eerder nog de overwinning claimde in Istanbul, zou hij zich volgens verschillende bronnen kort na middernacht neergelegd hebben bij de nederlaag. “We hebben het burgemeesterschap verloren, maar hebben wel veel stemmen gewonnen in Istanbul”, aldus Erdogan.

In Ankara gaf Erdogan het verlies van AK al toe voordat alle stemmen geteld waren. “We moeten accepteren dat we niet in alle steden gewonnen hebben. Dat is nu eenmaal de noodzakelijkheid van democratische verkiezingen", klonk het.

Nederlaag in Ankara

Volgens het officiële nieuwsagentschap Anadolu heeft de AK-partij, met 99 procent van de stemmen geteld, 47 procent behaald, tegen 50,9 procent voor de oppositie. Mansur Yavas, de gemeenschappelijke kandidaat van de sociaal-democratische CHP en het rechtse Iyi, wachtte de definitieve resultaten niet af om de overwinning in Ankara op te eisen. Hij sprak van “een overwinning van de democratie”.

Het verlies van Ankara, waar Erdogan een gigantisch presidentieel paleis liet optrekken, is een ongeziene nederlaag voor de president. Ankara wordt al 25 jaar gecontroleerd door de partij van Erdogan en de islamistische partijen die haar voorafgingen. Sinds de AKP in 2002 in Turkije de grootste partij werd, had die er tot nu toe alle verkiezingen gewonnen. Tijdens een toespraak in Ankara zei Erdogan al dat hij de vastgestelde “zwakheden” zou corrigeren.

Referendum over Erdogan

Op nationaal niveau behaalde de AKP volgens de gedeeltelijke resultaten zo'n 52 procent van de stemmen. Toch gingen ook andere grote steden als Antalya en Adana verloren. Ook in de stad Izmir verloor AKP de meerderheid.

De gemeenteraadsverkiezingen groeiden langzaam maar zeker uit tot een referendum over de persoon van Erdogan. Hij stortte zich vol overgave in de campagne, die hij bepalend noemde voor “het overleven van de natie”. Maar het succes van Erdogan en AKP hangen voor een groot stuk samen met de economische groei, en de economische situatie is fors verslechterd. Turkije kampt met de eerste recessie in tien jaar, een recordinflatie en hoge werkloosheid.

De president beloofde dat zijn regering zich de komende jaren zal concentreren op de versterking van de Turkse economie.