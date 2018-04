Erdogan legt Russische eis om Afrin terug te geven aan Damascus naast zich neer SI

10 april 2018

18u09

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de eis van Rusland om de regio Afrin terug te geven aan de Syrische regering naast zich neergelegd. "Dat is de verkeerde aanpak. We weten erg goed aan wie we Afrin zullen teruggeven", zei Erdogan dinsdag volgens het staatspersbureau Anadolu in Ankara. "Als de tijd rijp is, zullen we Afrin aan de inwoners van Afrin overdragen. Maar wij beslissen wanneer de tijd daarvoor rijp is, en niet meneer Lavrov", zei Erdogan, doelend op de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Die had daags voordien in Moskou een teruggave van Afrin aan de Syrische regering gevorderd. Het Turkse leger was op 20 januari met pro-Turkse rebellen een militaire interventie tegen de Koerdische militie YPG in het noordwesten van Syrië begonnen. Sinds eind maart controleert Turkije de volledige regio Afrin. Ankara beschouwt de YPG wegens zijn nauwe banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij als een terreurorganisatie.