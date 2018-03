Erdogan legt Europese oproep voor stopzetting gevechten in Syrië naast zich Redactie

15 maart 2018

17u57

Bron: dpa/afp 7 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de oproep van het Europees parlement om een eind te maken aan het militair offensief tegen de Koerdische militie YPG in Syrië naast zich gelegd. "Het Europees parlement heeft Turkije niets te zeggen", zei Erdogan tijdens een prijsuitreiking in Ankara.

"Dat gaat het ene oor in en het andere uit". Het EU-parlement had in een resolutie een eind van het militair offensief in Afrin gevorderd. "Zolang ons werk niet gedaan is, zullen wij er ook niet weggaan", zei Erdogan voorts. De Turkse Europaminister Ömer Celik noemde de eis van het Europees parlement overigens "zonder visie en dom".

Het Turkse leger is zijn offensief tegen de Volksbeschermingseenheden YPG op 20 januari begonnen. Inmiddels is de stad Afrin door het Turks leger en zijn handlangers omsingeld. Uit YPG-kringen is vernomen dat de Turkse luchtmacht ook vandaag zware bombardementen heeft uitgevoerd op de buitenwijken van Afrin. Daarbij zijn zijn minstens drie mensen, onder wie kinderen, omgekomen. De afgelopen 24 uur zijn volgens de Britse site Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) zeker 60 burgers door Turks artilleriegeschut gewond of gedood. Volgens Koerdische bronnen werden 56 burgers verwond en 10 gedood.

"Onze medewerkers doen wat ze kunnen, maar het ziekenhuis is afgeladen vol met huilende gewonden en mensen met veel pijn omdat we door onze medische voorraden zitten", zei de directeur van het ziekenhuis in Afrin, Joan Shitika.

Volgens de SOHR zijn de voorbije 24 uur meer dan 30.000 mensen voor de Turkse bombardementen uit de enclave gevlucht naar de dorpen Nobol en Zahra, die gecontroleerd worden door de Syrische troepen.

De Turkse strijdkrachten deelden daarentegen mee dat tijdens het grondoffensief en door luchtaanvallen 80 tegenstanders werden "geneutraliseerd". Dat kan gedood, gevangengenomen of gewond betekenen.

De Russische, Iraanse en Turkse presidenten komen op 4 april in Istanboel bijeen om zich over de situatie in Syrië te buigen. De top was al aangekondigd op 8 februari, maar de datum was nog niet formeel bekendgemaakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van die drie landen zitten vrijdag al samen in Astana in Kazachstan om te proberen een oplossing voor het conflict te zoeken.