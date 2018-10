Erdogan laat aanklacht tegen studenten wegens “beledigend” spandoek vallen kv

Bron: Belga 0 President Recep Tayyip Erdogan heeft de aanklacht tegen vier studenten uit Ankara die hem zouden hebben beledigd, laten vallen. Ze hadden een spandoek bij zich met een satirische tekst. Hun rechtszaak zou 22 oktober beginnen, maar de openbaar aanklager ziet daar na het besluit van de Turkse leider zeer waarschijnlijk vanaf. Dat heeft Human Rights Watch vanavond bekendgemaakt.

De mensenrechtenorganisatie spreekt van een positieve en welkome ontwikkeling voor de betrokkenen, maar wijst erop dat er nog duizenden Turken vastzitten op verdenking van vergelijkbare vergrijpen.



Met de persvrijheid in het land blijft het droevig gesteld. Volgens HRW moeten critici zich kunnen uitspreken. Ook als de president dat opvat als een belediging, behoort dat niet als misdrijf aan de rechter te worden voorgelegd.



Het viertal werd in juli opgepakt tijdens hun afstudeerfeest. Dan is het de gewoonte dat de geslaagden grappig bedoelde spandoeken maken, vaak met een politiek tintje. Op het gewraakte exemplaar stonden karikaturen van dieren met het hoofd van Erdogan en de tekst “dit is het ...koninkrijk van de Tayyips”, naar analogie van een voorpagina van een satirisch tijdschrift uit 2005.