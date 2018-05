Erdogan krijgt uitspraak als boemerang in gezicht: bijna 2 miljoen Turken zeggen "Genoeg!" Marc Guillet ADN

09 mei 2018

11u42

Bron: AD.nl, Belga 0 In Turkije is een hashtag gericht tegen Erdogan compleet ontploft, terwijl de president er zelf de voorzet had voor gegeven. De hashtag 'Tamam' (Genoeg) werd niet alleen in Turkije maar wereldwijd het populairste onderwerp op Twitter, met meer dan 1,9 miljoen retweets.

Erdogan had het in een toespraak tot zijn fractie in het parlement over de verkiezingscampagne van de oppositie: "Hun enige doel is om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen", zei hij. "Onze natie heeft ons gekozen als burgemeester (van Istanboel), premier, president. Alleen als onze natie 'tamam' (genoeg) zegt, dan zullen we opstappen.'' Meteen daarna begonnen de eerste tweets te verschijnen met #TAMAM. Ook alle partijleiders van de tot nu toe hopeloos verdeelde oppositie verenigden zich achter de 'Genoeg'.

'Het is tijd. Genoeg!', schreef parlementslid Muharrem Ince, de belangrijkste kandidaat van de oppositie die het bij de vervroegde presidentsverkiezingen van 24 juni opneemt tegen Erdogan. Vele politici en gewone Turken volgden het voorbeeld. "We willen democratie en daarom zeggen we #tamam tegen Erdogan", aldus een Turkse burger op Twitter.

In een van de wijken van Istanboel volgde vervolgens een spontane demonstratie van tegenstanders van Erdogan, met op het spandoek TAMAM. Tien betogers werden door de politie gearresteerd.

Muharrem İNCE on Twitter Vakit TAMAM!

Inmiddels bekritiseren AKP-activisten en de woordvoerder van de AKP de TAMAM-campagne als een initiatief van PKK-sympathisanten en van Gülenisten, die verantwoordelijk worden gehouden voor de mislukte militaire staatsgreep in de zomer van 2016.

Mahir Ünal, de woordvoerder van de regerende AK-partij, noemt de critici ‘toetsenbordhelden’. "Ze weten niet wat stembussen betekenen. We zien elkaar op de avond van de verkiezingen op 24 juni." Aanhangers van Erdogan zijn inmiddels een tegenactie gestart met als hashtag #DEVAM, 'Ga door'.

Mahir Ünal on Twitter 3-Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.