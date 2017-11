Erdogan kondigt productie van Turkse auto aan Redactie

14u44

Bron: Belga 0 Tegen 2021 moet er een auto van Turkse makelij te koop zijn. Vijf Turkse bedrijven slaan daarvoor de handen in elkaar, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekendgemaakt.

REUTERS President Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan meent dat de Turkse bevolking de voorkeur zal geven aan een wagen van eigen makelij. In de jaren zestig bracht Turkije al het automodel "Anadol" op de markt, maar de productie daarvan werd in de jaren negentig stopgezet. Momenteel produceert de Turkse auto-industrie voornamelijk voor Amerikaanse en Europese merken, ook voor export naar de Europese Unie.

Een consortium bestaande uit de Anadolu Group, BMC, Kiraca Holding, Turkcell en Zorlu Holding moet daar verandering in brengen. Erdogan verwacht een eerste prototype van de Turkse wagen in 2019, schrijft het Turkse nieuwsagentschap Anadolu. De verkoop zou pas in 2021 kunnen starten