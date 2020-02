Erdogan kondigt offensief aan: "We zullen Syrisch regime terugdringen” HR

26 februari 2020

13u31

Bron: Belga 0 Syrië De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat zijn troepen zich opmaken voor de “bevrijding” van de regio Idlib in Syrië tegen eind februari. Voor de spanningen met Rusland in Syrië “gaan we een oplossing vinden”, aldus nog Erdogan.

“Turkije zal in Idlib (regio in het noordwesten van Syrië, nvdr) geen stap achteruit zetten”, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag tijdens een toespraak voor de parlementsleden van zijn AKP-partij in Ankara. “We zullen het Syrische regime terugdringen binnen de grenzen die we zelf gesteld hebben.” Hij herhaalde ook het ultimatum dat hij de Syriërs heeft gesteld om zich voor het einde van de maand terug te trekken uit Idlib.

De soldaten van de Syrische president Bachar al-Assad hebben sinds december, met de steun van de Russen, een offensief geopend in de provincie Idlib, het laatste bastion van het verzet tegen het Syrische regime.

De Turken zijn de rebellen enkele dagen geleden te hulp gesneld. Volgens de Turkse president zijn zijn troepen nu Idlib klaar aan het maken voor de bevrijding tegen einde februari.

Luchtruim

De tussenkomst van de Turken in Syrië heeft ook tot spanningen met Rusland geleid. “Het grootste probleem voor ons in Idlib is de onmogelijkheid om het luchtruim te gebruiken”, aldus Erdogan. Het zijn de Russen die dat controleren. “Maar we gaan daar een oplossing voor vinden”, zei Erdogan nog, zonder te preciseren waaruit die oplossing bestaat.

De oorlog in Syrië die begon in 2011, heeft al aan 380.000 mensen het leven gekost. Vele miljoenen mensen zijn er dakloos door geworden en zijn op de vlucht.