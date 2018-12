Erdogan kondigt nieuw militair offensief aan in Noord-Syrië ttr

12 december 2018

13u42

Bron: belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde een nieuw militair offensief aan tegen Koerdische troepen in Noord-Syrië. “Dat zal over enkele dagen van start gaan”, zei hij vandaag in een toespraak tot afgevaardigden van de defensiesector in Ankara. Volgens Erdogan wil Turkije nu ook ten oosten van de Eufraat actief worden om daar de bevolking "te redden van de separatistische terreurorganisatie YPG". Dat zou het Turkse leger binnen de militaire invloedssfeer van de Verenigde Staten brengen en het centraal conflict met Washington verscherpen.

De YPG is in het gebied een belangrijke bondgenoot van de VS in de strijd tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). De enkel in Syrië actieve Volksbeschermingseenheden worden gelinkt aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Turkije beschouwt beide groeperingen als terreurorganisaties. In de EU en de VS staat enkel de PKK op de terreurlijst.

Erdogan beschuldigde de VS ervan terroristen in bescherming te nemen door Amerikaanse soldaten bij de Volksbeschermingseenheden te plaatsen "opdat Turkije geen gebruik kan maken van zijn recht op zelfbescherming". Erdogan voegde er echter aan toe dat "het doel niet de Amerikaanse soldaten zijn, maar wel leden van de terreurorganisatie, die in de regio actief zijn. Dat wil ik benadrukken".

Observatieposten

De Verenigde Staten zetten ondanks bezwaar van Ankara "observatieposten" op in Noord-Syrië langs de grens met Turkije om de YPG te beschermen. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar riep vorige week de VS nog op om af te zien van de plannen en de samenwerking met de Koerdische Volkbeschermingseenheden stop te zetten. Maar een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zei gisterenavond laat in Washington dat de observatieposten er komen "omwille van bezorgdheid over de veiligheid van onze NAVO-bondgenoot Turkije". Hoeveel posten de VS oprichten en hun locaties zijn niet bekend.

Erdogan waarschuwde al herhaaldelijk voor een uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Noord-Syrië. Tijdens een conferentie over Syrië eind oktober in Istanbul zei hij dat hij geen "terreurorganisaties" aan de Turkse grenzen zal dulden. Momenteel controleert Turkije enkel gebieden ten westen van de Eufraat.

De Turkse president probeert de wereld zijn wil op te leggen YPG-woordvoerder Nouri Mahmoud

Militaire actie

In 2016 verdreef Turkije met de militaire operatie Eufraatschild in de omgeving van de Syrische stad Jarablus, in de provincie Aleppo, Islamitische Staat uit het grensgebied, maar tegelijkertijd viel Turkije ook de YPG aan. Begin dit jaar namen door het Turkse leger gesteunde rebellen, in een offensief tegen de YPG, het overwegend door Koerden bewoonde grensgebied Afrin in. De YPG controleert in het noordoosten van Syrië een groot gebied langs de grens met Turkije.

De Koerden waarschuwden Erdogan al voor hevig verzet indien het Turks leger het noorden van Syrië aanvalt. "Onze troepen zijn bereid elke aanval op ons gebied af te slaan", zei YPG-woordvoerder Nouri Mahmoud vandaag. “De Turkse president probeert de wereld zijn wil op te leggen, de geografische kaart van het gebied te veranderen”. Mahmoud beschuldigde Turkije ervan nog altijd hand-en-spandiensten te verrichten voor Islamitische Staat in Syrië.