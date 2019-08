Erdogan kondigt militaire operatie aan in Koerdisch gecontroleerd Syrië ttr

04 augustus 2019

20u24

Bron: belga 0 buitenland Turkije heeft plannen voor een militair offensief in het Syrische noorden dat door Koerden wordt gecontroleerd. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd. "We zullen nu naar het oosten van de Eufraat trekken", aldus Erdogan vandaag in een toespraak voor aanhangers in de westelijke stad Bursa. De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) controleren het gebied ten oosten van de Eufraat.

Erdogan dreigde al regelmatig met een offensief tegen de Koerdische militie in Syrië. Hij zei dat Turkije Rusland en de Verenigde Staten op de hoogte had gebracht van de plannen.

Turkije wil al jaren een bufferzone in het door de Koerden gecontroleerde gebied in het noorden van Syrië. Ankara wil de YPG er verdrijven. Erdogan had in juli al een offensief aangekondigd nadat de VS er niet in waren geslaagd om een bufferzone in Noord-Syrië in te richten. Turkije was "vastberaden de terreurcorridor ten oosten van de Eufraat te vernietigen".

De afgelopen dagen ontplooide Turkije grote aantallen soldaten aan de grens met Syrië. Ankara beschouwt de YPG als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Voor de VS zijn de YPG een belangrijke partner in de strijd tegen terreurmilitie Islamitische Staat (IS).