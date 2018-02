Erdogan kondigt belegering Syrische Koerdenstad Afrin aan ADN

20 februari 2018

11u48

Bron: Belga 3 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de belegering van de door Koerdische milities gecontroleerde Syrische stad Afrin aangekondigd. Het beleg van het stadscentrum zal "in de komende dagen en zo snel mogelijk beginnen", zei Erdogan in een toespraak tot zijn islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP in Ankara.

"Op die manier wordt hulp van buitenaf geblokkeerd en zal de terreurorganisatie geen mogelijkheid meer hebben om met iemand handel te drijven".

Het Turkse leger bevindt zich volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten nog op meer dan 17 kilometer van Afrin. Het offensief van het Turkse leger tegen de Koerdische militie YPG in het noordwesten van Syrië was exact een maand geleden begonnen.

Hulp

De YPG en de Syrische regering onderhandelen momenteel over het sturen van regeringsgezinde troepen naar de regio Afrin om de Koerdische strijders te helpen. De Syrische Koerden betichten Rusland er echter van een akkoord met de Syrische regering te verhinderen.

De YPG zijn bondgenoten van de door de VS geleide coalitie tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Noord-Syrië. Turkije beschouwt de YPG wegens zijn banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK als een terroristische organisatie. De PKK staat ook op de terreurlijst van de EU en de VS.