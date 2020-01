Erdogan: “Islamistische terreur zal heropleven als Libische regering omvergeworpen wordt” SVM

18 januari 2020

10u46

Bron: Belga 3 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwt voor een heropleving van het islamistisch terrorisme als de Libische regering omvergeworpen wordt. Dat laat hij weten in een artikel op de site van Politico.

"Europa zal een nieuwe reeks problemen ondervinden als de legitieme regering in Tripoli valt", klinkt het. "Terroristische organisaties zoals IS en al-Qaïda, die een nederlaag geleden hebben in Syrië en Irak, zullen dan vruchtbare grond vinden om opnieuw voet aan grond te krijgen.”

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli en een andere die geallieerd is met generaal Khalifa Haftar.

Staakt-het-vuren

De GNA tekende vorige maandag in Moskou een akkoord over een staakt-het-vuren op initiatief van Rusland en Turkije, Haftar heeft dat vooralsnog niet gedaan. Het staakt-het-vuren wordt voorlopig relatief goed nageleefd, ook al beschuldigen de rivaliserende kampen elkaar ervan dat met voeten te treden.

Turkije steunt de GNA, die erkend wordt door de Verenigde Naties. Rusland, Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten staan dan weer achter generaal Haftar.

Internationale conferentie in Berlijn

Morgen vindt in Berlijn een internationale conferentie plaats over het Noord-Afrikaanse land. Volgens de VN is het doel van de conferentie een einde te maken aan de internationale verdeeldheid over Libië en aan de buitenlandse inmenging in het land. Ook de Franse president Emmanuel Macron geeft acte de présence in de Duitse hoofdstad.

Fayez al-Sarraj, de leider van de GNA, neemt deel aan de conferentie. Haftar heeft zijn deelname nog niet bevestigd.