Erdogan is eerste Turks staatshoofd in Athene sinds 1952

LB

11u31

Bron: ANP

AP De Griekse president Prokopis Pavlopoulos en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan schouwen de Presidentiële Wacht tijdens de welkomstceremonie in Athene.

De Turkse president Erdogan is vandaag voor een officieel bezoek in Athene aangekomen. Het is het eerste bezoek van een Turks staatshoofd aan Griekenland sinds dat van Celal Bayer in 1952. Erdogan is ontvangen door zijn Griekse ambtgenoot Prokopis Pavlopoulos.