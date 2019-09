Erdogan in opiniestuk Washington Post: “Turkije ijvert voor de waarheid over moordenaar van Khashoggi” Eenjarige gedenkdag van de moord op de Saudische journalist. ADN

30 september 2019

16u43

Bron: Belga 0 Turkije zal verder zoeken naar antwoorden inzake de moord op Jamal Khashoggi, schrijft president Recep Tayyip Erdogan vandaag naar aanleiding van de eenjarige gedenkdag van de moord op de Saudische journalist.

In een opiniestuk in de Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi columnist was, noemde Erdogan zijn moord "misschien wel het meest invloedrijke en controversiële incident van de 21e eeuw, uitgezonderd de terroristische aanslagen van 11 september 2001".

Istanbul

Khashoggi werd op 2 oktober 2018 gedood in het Saudi-Arabische consulaat in Istanbul, waar hij documenten ging ophalen die hij nodig had om met zijn Turkse verloofde te trouwen. Erdogan schrijft dat het 15-koppige moordcommando dat "zijn lichaam in stukken hakte de belangen van een schaduwstaat binnen de overheid van het koninkrijk behartigde, en niet die van de Saudische staat of bevolking".

Turkse en Westerse inlichtingendiensten stellen dat de opdracht om Khashoggi te doden alleen van "de hoogste bestuursniveaus van de Saudische overheid" kon komen.

“Poging tot verdoezeling”

De feitelijke Saudische heerser, kroonprins Mohammed bin Salman, verklaarde aan de Amerikaanse zender CBS dat hij de moord niet bevolen heeft. "Dit was een gruwelijke misdaad", zei hij zondag, "maar ik neem als Saudisch leider alle verantwoordelijkheid op, zeker omdat [de misdaad] gepleegd werd door individuen die voor de Saudische regering werkten.”

Erdogan gaf kritiek op het "bijna complete gebrek aan transparantie" rond het Saudisch gerechtelijk onderzoek, de "straffeloosheid die sommige van de moordenaars in het koninkrijk lijken te genieten" en de "poging tot verdoezeling door een Saudische topdiplomaat in Istanbul".

Bekijk ook: Wat gebeurde er met Jamal Khashoggi?