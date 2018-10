Erdogan huldigt nieuwe internationale luchthaven van Istanbul met wagentje in AW

29 oktober 2018

20u51

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan huldigde vandaag de nieuwe internationale luchthaven van Istanbul in. De luchthaven - die de naam Istanbul Airport meekreeg - geldt als een prestigeproject van Erdogan en moet de "grootste luchthaven ter wereld" worden. Bedoeling is dat het op termijn de activiteiten overneemt van de huidige Atatürk International Airport.

De inauguratie vandaag, die samenvalt met de Dag van de Republiek, was echter eerder symbolisch. De in juni 2014 begonnen bouw van de megaluchthaven liep namelijk vertraging op waardoor de luchthaven pas vanaf 29 december volledig operationeel zal zijn.



Top 5 grootste luchthavens

Met een initiële capaciteit van 90 miljoen passagiers per jaar zal de nieuwe luchthaven zich meteen al een plaatsje aanmeten in de mondiale top vijf. Maar uitbater IGA wil nog verder gaan en streeft tegen 2028 naar een capaciteit van 200 miljoen passagiers per jaar, bijna het dubbele van de huidige capaciteit van de Amerikaanse luchthaven van Atlanta, die voorlopig nog de eerste plaats bezet.

Erbarmelijke werkomstandigheden

De bouw van Istanbul Airport verliep in vier fases en werd onder meer gekenmerkt door berichten over de erbarmelijke werkomstandigheden van de arbeiders die aan de bouw meewerkten. Honderden bouwvakkers kwamen in september in opstand en gingen in staking om hun eis voor betere werkomstandigheden kracht bij te zetten. Volgens de vakbonden kwamen sinds de start van de werken al zeker 37 werknemers bij arbeidsongevallen om het leven, uitbater IGA heeft het over 30 doden.



Uiteindelijk zal de luchthaven zes start- en landingsbanen en twee terminals tellen, verdeeld over een gigantisch terrein van 76 vierkante kilometer.