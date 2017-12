Erdogan houdt absurde tirade op vrouwencongres: "Het Westen steelt baby's van moslimfamilies" KVE

Bron: HuffingtonPost.de 0 AFP Op een economisch congres voor vrouwen georganiseerd door de AK-partij heeft Recep Tayyip Erdogan gisteren zware beschuldigingen geuit aan het adres van het Westen. Volgens de Turkse president steelt het Westen baby's van moslimfamilies.

Het is geen geheim dat Erdogan een conservatieve visie heeft met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij. Toch was hij eregast op een economisch congres voor vrouwen dat gisteren - op de dag van de vrouwenrechten in Turkije - werd georganiseerd door zijn eigen AK-partij. Het was dan ook de bedoeling dat zijn toespraak daarover zou gaan. Maar in plaats van over vrouwenrechten te spreken, hield de president een absurde tirade tegen de "kinderdieven uit het Westen". Het was Abdullah Bozkurt, een Turkse journalist die in ballingschap leeft in Zweden, die de bewuste passage van de speech aan de kaak stelde op Twitter.

"Vrouwen in Turkije hebben onder onze regering meer politieke, economische en academische vrijheid verkregen", zo stak Erdogan van wal. Tegenover honderden aanhangers van de AK-partij verklaarde hij na te streven dat tegen 2023 minstens 43 procent van alle vrouwen in Turkije aan het werk zouden moeten zijn.

De "westerse modernisering" op het vlak van vrouwenrechten bestempelde hij daarentegen als een anti-islamitische dreiging. Een gevaar dat de president duidde met onzinnige voorbeelden. Volgens Erdogan worden in het Westen de kinderen van moslimfamilies gestolen. Zijn ministers hadden weet van dergelijke voorvallen in Nederland en Oostenrijk. "En wat is dat?", vroeg Erdogan beschuldigend. "Dat is moord, je mag mijn kind niet stelen."

"Alleen een moeder kan begrijpen hoe het voelt wanneer je kind wordt weggehaald", zei de president die bleef doorgaan over de zogenaamde ontvoerde moslimkinderen in het Westen.

"Het is niet alleen een strijd die vrouwen aangaat, het gaat om de toekomst van de mensheid en de democratie", fulmineerde hij terwijl hij aanstipte dat de democratie in zijn land floreerde terwijl er in het Westen "een dictatuur van de democratie heerste".

"De ontwikkeling van de mensheid gaat een vreemde richting uit", waarschuwde de president aan het einde van zijn bizarre rede. Gezien de inhoud van zijn speech is dat een gepaste conclusie.

