Erdogan hekelt intellectuelen als "tuinmannen van het terrorisme"

18u23

Bron: Reuters, Belga 11 EPA Recep Tayyip Erdogan (l.) met de Franse president Macron. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op een gespannen persconferentie met zijn Franse ambtsgenoot, Emmanuel Macron, uitgehaald naar bepaalde journalisten, studenten en leraren. Zij zijn weliswaar geen terroristen, maar "het terrorisme heeft wel tuinmannen", aldus Erdogan, die ook nog aangaf stilaan genoeg hebben van het wachten op Europees lidmaatschap.

"Terrorisme ontstaat niet uit zichzelf", aldus Erdogan in Parijs nadat Macron zijn bezorgdheid had uitgedrukt over het lot van studenten, journalisten en leraren in de nasleep van de mislukte staatsgreep van 2016. Duizenden onder hen zijn opgepakt, ontslagen of geïntimideerd. Landen moeten in hun strijd tegen de terreur de wet blijven respecteren, zo waarschuwde Macron Erdogan.

Maar, zo repliceerde een gepikeerde Erdogan: "Terreur en terroristen hebben tuinmannen. Deze tuinmannen zijn die mensen die gezien worden als 'denkers'. Zij geven water vanuit hun columns in de kranten. En op een dag verschijnen er dan terroristen voor je neus."

"Geen enkele vooruitgang mogelijk"

Met zijn bezoek aan Parijs hoopte Erdogan de beschadigde relaties met Europa enigszins te herstellen. Een nieuw elan voor het Turkse toetredingsproces is echter niet aan de orde. "Het is duidelijk dat de recente ontwikkelingen en keuzes geen enkele vooruitgang in het proces mogelijk maken", zo verwees Macron naar de hardhandige repressie van de mislukte coup.

Erdogan van zijn kant zei dat Turkije het wachten op het lidmaatschap "moe" is. "We kunnen niet permanent smeken om een toetreding tot de Europese Unie", zo verklaarde het Turkse staatshoofd. Beide partijen voeren al sinds 2005 onderhandelingen over toetreding. Dat liep nooit van een leien dakje, maar sinds de mislukte coup en de spanningen rondom het grondwettelijk referendum in Turkije zijn de gesprekken helemaal in het slop geraakt.

Naar een partnerschap?

Macron suggereerde dat het misschien beter is om na te denken over een alternatief voor het lidmaatschap. "We moeten bekijken of we onze relatie niet kunnen herdenken, niet in het kader van het integratieproces, maar misschien een samenwerking, een partnerschap met als doel om de verankering van Turkije en het Turkse volk in Europa te vrijwaren en ervoor te zorgen dat Turkije zijn toekomst uitbouwt met de blik op Europa en met Europa."

Macron hoopt alvast dat de dialoog met Ankara opnieuw tot rust kan komen. Zo onderstreepte hij het belang van de samenwerking in de strijd tegen terrorisme, een samenwerking die "strategisch" en "kwaliteitsvol" is. Anderzijds riep het Franse staatshoofd zijn Turkse ambtgenoot op om "de rechtsstaat te respecteren". Zo besprak hij met Erdogan het lot van journalisten die achter Turkse tralies zitten.

