Erdogan haalt uit naar Macron na Münster: "Jullie zullen ten onder gaan, zolang het westen deze terroristen te eten geeft" TMA

07 april 2018

21u15

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft van het dodelijk incident in Münster gebruikgemaakt om zijn Franse collega Emmanuel Macron verbaal aan te vallen. "Nu zie je wel wat terroristen in Duitsland aanrichten", zei Erdogan zaterdag in het West-Turkse Denizli volgens het staatspersagentschap Anadolu. "Dat zal ook in Frankrijk gebeuren. Jullie zullen ten onder gaan, zolang het westen deze terroristen te eten geeft."

Kort voordien was in de Duitse stad Münster een bestelwagen op een terras van een café-restaurant ingereden. Daarbij vielen verschillende doden en tientallen gewonden. De veiligheidsdiensten gaan na de eerste vaststellingen niet van een terreuraanslag uit. Erdogan leek naar dit incident te verwijzen, maar noemde geen bijzonderheden, noch de stad Münster.

Aanleiding voor Erdogans aanval op Macron is dat die onlangs een delegatie met vertegenwoordigers van de Syrische Koerdenmilitie YPG in het Elysée-paleis, de officiële residentie van de president van Frankrijk, heeft ontvangen. Erdogan zei: "Frankrijk, jullie subsidiëren het terrorisme, jullie steunen terroristen en ontvangen hen dan nog in het Élysée-paleis". Frankrijk zal zich op die manier nooit kunnen losmaken van de gesel van het terrorisme. Nog in Münster stond er vandaag een demonstratie van Koerden gepland. Er is geen informatie over de vraag of er een verband zou kunnen bestaan tussen de demonstratie en het incident.