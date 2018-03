Erdogan haalt hard uit naar Macron: "Wie met terroristen naar bed gaat, moet op de blaren zitten" KVE

30 maart 2018

17u46

Bron: n-tv.de, Die Welt 2 De Franse president wil bemiddelen tussen Turkije en de Koerden. Maar dat is bij Erdogan in het verkeerde keelgat geschoten. Hij beschuldigt Macron ervan terroristen te ondersteunen. Frankrijk heeft dan ook niet het recht om zijn beklag te doen over een aanslag.

De Turkse president verwerpt ten stelligste het voorstel van Frankrijk om te bemiddelen bij het Turkse offensief tegen de Koerdische militie YPG in Syrië.

Recep Tayyip Erdogan uit serieuze aantijgingen aan het adres van zijn Franse tegenhanger Emmanuel Macron na diens uitgestoken hand . "Na dit gedrag heeft Frankrijk niet het recht om te klagen over een terreurorganisatie, een terrorist of een terroristische aanslag", heeft hij in Ankara verkondigd. "Degenen die met terroristen naar bed gaan en ze zelfs in hun paleizen ontvangen, zullen hun fout vroeg of laat onderkennen." En er dus op termijn de gevolgen van dragen.

Vicepremier Bekir Bozdag deed er nog een schepje bovenop. Hij tweette dat een dergelijk voorstel niets meer of minder is dan "openlijke steun aan het terrorisme, terroristische organisaties en terroristen". Degenen die solidariteit tonen met dergelijke terroristische organisaties "zullen dezelfde behandeling ondergaan als terroristen en een terroristisch doelwit voor Turkije worden".

Degenen die solidariteit tonen met dergelijke terroristische organisaties zullen dezelfde behandeling ondergaan als terroristen en een terroristisch doelwit voor Turkije worden Vicepremier Bekir Bozdag op Twitter

Macron had eerder een delegatie van de Syrische Democratische Krachten (SDF) in Parijs ontvangen, die bestaat voornamelijk uit de Koerdische YPG. Het Élysée kondigde toen aan dat Macron de SDF steun had beloofd. Hij hoopte dat een dialoog tussen de SDF en Turkije tot stand zou kunnen worden gebracht met de hulp van Frankrijk en de internationale gemeenschap.

YPG wordt door Ankara als een “terroristische” militie bestempeld, maar is een kostbare bondgenoot van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS.

De Franse president heeft de afgelopen weken herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over het omstreden offensief van de Turken tegen de Koerden in Afrin in Syrië. Het Turks leger heeft na twee maanden strijd Afrin volledig onder controle.

Meteen na de inname van Afrin zei president Erdogan van plan te zijn het offensief tegen de Koerdische militie nog uit te breiden naar andere zones in het noorden van Syrië.