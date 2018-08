Erdogan haalt hard uit na Trump-tweet: "Zij hebben de dollar, wij hebben Allah" HA

11 augustus 2018

18u52

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan blijven elkaar uitdagen. De lira zakte gisteren naar een nieuw dieptepunt nadat Trump op Twitter aankondigde dat hij de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije zal verdubbelen. Erdogan ontkent dat Turkije in een valutacrisis zit. De vrije val van de nationale munt is volgens de Turkse president het gevolg van een samenzwering. "Turkije is het doelwit van een economische oorlog."

De verhoudingen tussen beide landen zijn naar een dieptepunt gezakt. Belangrijke reden is de opsluiting van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Die wordt door Turkije beschuldigd van spionage en terrorisme en zit sinds de staatsgreep van juli 2016 vast in de cel. Om zijn vrijlating te bespoedigen hebben de VS sancties uitgevaardigd tegen de Turkse ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. De Turkse president gaf daarop het bevel om de bezittingen te bevriezen van de Amerikaanse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.



Turkije en de VS zijn het ook oneens over de oorlog in Syrië en de banden die Ankara onderhoudt met Rusland. Zo zijn de VS niet opgezet met de keuze van Turkije voor een Russisch luchtafweersysteem, in plaats van een Amerikaans.

Lira in vrije val

Als gevolg van de verslechterde relatie met de VS en de zorgen om de economische situatie is de de Turkse nationale munt in een vrije val geraakt. De fors goedkopere munt betekent dat de al fikse inflatie in Turkije nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor de Turkse bevolking steeds duurder.



Nadat de Amerikaanse president Donald Trump gisteren op Twitter aankondigde dat hij de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije zal verdubbelen, zakte de lira meteen naar een nieuw dieptepunt, de grootste koersval sinds de Turkse financiële crisis van 2001. De Turkse munt verloor meer dan 15 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Eén Amerikaanse dollar is vandaag nog 6,43 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar. Ook de Europese beurzen en de bankaandelen in het bijzonder deelden in de klappen.

De dollar, de euro en het goud zijn de kogels, de granaten, de raketten van een economische oorlog tegen ons land President Erdogon

Vanaf maandag zijn heffingen van 20 procent van kracht op Turks aluminium, en van 50 procent op staal uit Turkije, bevestigde het Witte Huis. Erdogan heeft vandaag zijn oproep aan de Turkse bevolking herhaald om dollars en euro's te verkopen ter ondersteuning van de lira.

Erdogan: " Economie niet in crisis "

De Turkse president ontkent alvast dat zijn land in een valutacrisis zit. "Turkije verkeert niet in een crisis en gaat niet failliet." Volgens Erdogan is de terugval van de lira het gevolg van een samenzwering en is het land het doelwit van een economische oorlog. De leider noemde geen namen, maar volgens hem proberen de verantwoordelijken van de mislukte staatsgreep twee jaar geleden Turkije nu economisch te treffen.

"Turkije zal zo snel mogelijk uit deze spiraal van wisselkoersen en rentevoeten geraken. De dollar, de euro en het goud zijn de kogels, de granaten, de raketten van een economische oorlog tegen ons land", aldus Erdogan. Hij zwoer daarop de handen te zullen breken die de wapens afvuren. "Zij hebben de dollar, wij hebben Allah", klonk het nog.

Als remedie wil Erdogan onder andere meer handelen in de eigen munt en minder in de dollar. Eerst en vooral met China, Rusland, Iran en Oekraïne, maar later ook met Europese landen.

Deze behandeling door de VS heeft ons geërgerd en geschokt President Erdogan

Soevereiniteit

Erdogan heeft vandaag een menigte aanhangers toegesproken in de kuststad Rize aan de Zwarte Zee. Hij schoot daarbij met scherp op Amerika. "Als de VS ons de rug toekeren en de voorkeur geven aan een dominee, dan zullen we met vastberaden stappen onze weg voortzetten. Schande, schande. Ze geven de voorkeur aan een predikant boven een strategische NAVO-partner", foeterde de president. "Deze behandeling door de VS van zijn strategische partner heeft ons geërgerd en geschokt."

"Als de regering-Trump de soevereiniteit van Turkije niet respecteert, kan onze samenwerking in gevaar zijn", schreef Erdogan gisteravond al in een gastbijdrage in de Amerikaanse krant New York Times. De Turkse leider dreigde er na de tweet van Trump mee te zullen beginnen zoeken "naar nieuwe vrienden en bondgenoten".

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link