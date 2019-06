Erdogan gelooft dat Egyptische ex-president Morsi “gedood werd” kg

19 juni 2019

16u10

Bron: Belga 0 Het Turkse staatshoofd Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat de voormalige Egyptische president Mohamed Morsi "gedood werd". Hij stelde de Egyptische autoriteiten verantwoordelijk voor het overlijden.

"In de rechtszaal lag hij gedurende twintig minuten te kronkelen op de vloer. De autoriteiten hebben niets gedaan om hem te helpen. Hij werd gedood en stierf geen natuurlijke dood", zei Erdogan op een verkiezingsmeeting in Istanboel.



De Turkse president zei dat hij “alles zal doen” om de Egyptische verantwoordelijken “voor de internationale rechtbanken” te brengen.



Mohamed Morsi zat al bijna zes jaar in de gevangenis, waar hij in afzondering vastgehouden. Maandag bezweek hij toen hij aan het woord was voor de rechtbank. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.



Erdogan, die net als Morsi uit de islamistische beweging komt, had hem een “martelaar” genoemd na de bekendmaking van het overlijden. Hij gaf de “tirannen” die in Egypte aan de macht zijn, zinspelend op president Abdel Fattah al-Sissi, de schuld voor zijn dood.

Onderzoek

Eerder riep het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties op om een onderzoek op te starten naar de dood van de oud-president.

“Elke plotse dood in detentie moet gevolgd worden door een snel, onpartijdig, minutieus en transparant onderzoek door een onafhankelijk orgaan, om de doodsoorzaak op te helderen”, had woordvoerder Rupert Colville, eerder deze week gezegd.

Dat verzoek werd verworpen door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Egypte beschuldigt de Verenigde Naties ervan dat ze de dood van Mohamed Morsi willen “politiseren”.