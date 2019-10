Exclusief voor abonnees

Erdogan geeft jihad weer duw in de rug met luchtoffensief tegen Koerden

Guy Van Vlierden

09 oktober 2019

18u14

88

Het Turkse offensief in Syrië geeft de jihad weer een duw in de rug. Zo voerde de terreurgroep IS gisteren voor het eerst sinds lang een aanval op de Koerden uit. En ook in de rangen van de Turken zelf vechten militanten mee die Syrië het liefst van al omvormen tot een shariastaat.