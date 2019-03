Erdogan gebruikt beelden aanslag Christchurch voor campagnevideo Redactie

17 maart 2019

14u58

Bron: ANP/BLOOMBERG 0 De Turkse president Erdogan gebruikt geblurde fragmenten uit de video die door hoofdverdachte Brenton Tarrant is gemaakt van de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland, om de lokale verkiezingen van 31 maart te promoten.

De verdachte van de aanslagen, zegt Erdogan, “richt zich op Turkije en op mij”. De Turkse president valt vervolgens partijleider Kemal Kılıçdaroğlu van oppositiepartij CHP aan, die in de campagnevideo zegt dat “terrorisme in de islamitische wereld is geworteld”.

“Tarrant bezocht Turkije twee keer in 2016, in totaal 43 dagen”, zegt Erdogan, die bezwoer dat hij de connectie zal vinden en onthullen.

De Turkse economie verkeert op het moment in recessie na de val die de nationale munt de lire vorig jaar maakte. Het land kent een inflatie van 5 procent.