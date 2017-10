Erdogan gaat weer tegen VS te keer

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan

De Turkse president Erdogan ging vandaag weer eens tekeer tegen de VS. Zo beschuldigde hij Amerika er van een persoon die door Turkije wordt gezocht te verstoppen in zijn consulaat in Istanbul. Verder legde hij opnieuw de schuld van een diplomatieke rel tussen de landen bij de Amerikaanse ambassadeur.