Erdogan: "EU-lidmaatschap blijft onze strategische doelstelling" HA

26 maart 2018

17u46

Bron: Belga 9 Lidmaatschap van de Europese Unie blijft de "strategische doelstelling" van Turkije. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd voor aanvang van een Europees-Turkse top in Bulgarije. Op die top willen Brussel en Ankara de plooien gladstrijken.

Het was premier Bojko Borisov die vanavond Erdogan begroette in het Bulgaarse Varna, een stad aan de Zwarte Zee. Aan de dinertafel zullen ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk aanschuiven. "Er zijn veel verschillen in visie tussen de EU en Turkije", zegt Juncker. "Het wordt een eerlijk en open gesprek waarbij we onze verschillen niet zullen verstoppen maar ook wel zullen proberen om onze samenwerking te verbeteren."

Ook Erdogan lijkt niet van plan zich al te diplomatisch op te stellen en heeft voor zijn Europese gesprekspartners alvast een verlanglijstje klaar. Hij wil dat de EU eindelijk de volle 6 miljard euro op tafel legt die Turkije moet helpen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Het geld maakt deel uit van het akkoord dat in 2016 gesloten is en waarin de EU zich ertoe engageert vluchtelingen op Europees grondgebied te hervestigen. De Europese Commissie zette de vrijmaking van de tweede schijf van 3 miljard euro deze maand op de agenda.

De EU moet ook werk maken van de beloofde visumvrijstelling voor Turkse burgers, vindt Erdogan. Ook de vooropgestelde modernisering van de Europees-Turkse douane-unie moet er nu eindelijk komen.

"Dubbele standaard"

Wat betreft de lidmaatschapsonderhandelingen, hekelt Erdogan de "dubbele standaard" die Brussel in zijn ogen gebruikt. Die onderhandelingen slepen al lang aan, maar wegens het repressieve optreden van de Turkse staat na de mislukte coup van juli 2016, is alvast aan Europese zijde de appetijt voor Turkse toetreding zo goed als volledig verdwenen. Voor Erdogan blijft lidmaatschap echter zijn strategische doelstelling.

Op de Europese top werden de Europees-Turkse relaties vorige week verder onder spanning gezet. De Europese leiders veroordeelden in hun conclusies met klem "de aanhoudende illegale operaties van Turkije in het oostelijke deel van de Middellandse Zee en in de Egeïsche Zee". Turkse marineschepen blokkeerden vorige maand een boorschip dat in een gebied ten zuidoosten van Cyprus gasboringen moest uitvoeren in opdracht van het Italiaanse energiebedrijf ENI. Het Griekse deel van Cyprus, dat lid is van de Europese Unie, claimt die natuurlijke hulpbronnen, maar Ankara verhindert boringen waarbij het Turkse deel van het verdeelde eiland niet betrokken wordt.