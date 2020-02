Erdogan en Poetin overleggen over escalerend conflict Syrië, Turkije “zal alle Syrische vluchtelingen doorlaten naar Europa” AW TT TTR

28 februari 2020

12u11

Bron: ANP, Reuters, Belga 266 Turkije zal geen Syrische vluchtelingen meer tegenhouden die via land of zee Europa proberen te bereiken. Dat zegt de Turkse regering. Griekenland heeft de beveiliging aan de grenzen alvast opgedreven. Het dreigement aan Europa komt er na de zware aanval van het Syrische leger tegen Turkse militairen, waarbij 33 soldaten gedood werden. Turkije nam afgelopen nacht wraak en bestookte Syrische doelwitten, waarbij 16 Syrische soldaten om het leven gekomen zouden zijn. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan hebben deze voormiddag wel overlegd om de spanningen te doen afnemen.

De Turkse regering hield gisterenavond laat in aanwezigheid van president Recep Tayyip Erdogan spoedberaad nadat 33 Turkse militairen gedood werden bij een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib. Turkije verwacht steeds meer vluchtelingen vanuit die regio. In afwachting daarvan kregen de Turkse politie, de kustwacht en grensbewakingsambtenaren aan de grenzen met Europa alvast het bevel om zich terug te trekken. Een bron uit het veiligheidsberaad sprak over de beslissing “de poorten open te zetten”.



Daarmee verbreekt Turkije de afspraken met de EU uit 2016. De EU en Turkije kwamen toen overeen dat Turkije de grenzen naar Europa zou dichthouden voor Syrische vluchtelingen, waarbij Erdogan een ruime financiële vergoeding van Europa bedong. Griekenland was tot dan de belangrijkste toegangspoort voor honderdduizenden vluchtelingen die tijdens een massale uittocht in 2015 en 2016 uit Turkije stroomden.

Vluchtelingen op weg naar grens

In het verleden heeft Turkije er al vaker mee gedreigd de migranten die Europa willen bereiken niet langer tegen te houden. Allicht wil Turkije nu opnieuw druk zetten op Europa om het land te steunen in het conflict met Syrië.



Volgens Turkije wandelen vanochtend alvast honderden vluchtelingen en migranten richting grensposten tussen Turkije en Griekenland. Onder hen niet alleen Syriërs, maar volgens het persbureau Demiroren ook Iraniërs, Irakezen, Pakistani en Marokkanen. Griekenland zegt alvast de bewaking aan de grens op te drijven. Een bron bij de politie zei dat de grenspatrouilles op land en zee zijn verdubbeld en dat er een algemene oproep tot verhoogde paraatheid is gedaan.

3,5 miljoen vluchtelingen

Het Syrische regeringsleger is bezig met een offensief om de provincie Idlib aan de grens met Turkije in handen te krijgen, waar zich de laatste rebellenbastions bevinden. Dat heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom van ongeveer een miljoen mensen die zich nog aan de Syrische kant van de grens bevinden. In Turkije zelf bevinden zich nu al zo'n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen, waardoor Ankara zegt dat het de vluchtelingenstroom niet meer aankan.



Turkije reageerde na het crisisberaad met president Erdogan vannacht met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger, melden overheidsfunctionarissen aan staatspersbureau Anadolu. Het leger zou naar eigen zeggen 200 doelen hebben bestookt. Turkije vraagt ook dat de wereldmachten een no-flyzone boven Syrië afdwingen.

De Turkse artilleriebombardementen hebben het leven gekost aan zestien Syrische soldaten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort. Damascus heeft nog geen commentaar gegeven.

NAVO is “solidair met Turkije”

NAVO-topman Jens Stoltenberg veroordeelde de aanval en belde met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu over de situatie in Idlib. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie kwam vandaag bij elkaar op vraag van Turkije. Turkije beriep zich op artikel 4 van het NAVO-verdrag. Dat artikel stelt dat lidstaten om overleg kunnen vragen wanneer ze van mening zijn dat “de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd”.

De NAVO-landen toonden zich op de vergadering solidair met Turkije en roepen Syrië en Rusland op hun offensief in Syrië te staken, aldus topman Jens Stoltenberg na afloop in Brussel“Deze gevaarlijke situatie moet direct worden gede-escaleerd.” De NAVO eist dat de strijdende partijen urgent toegang geven aan humanitaire hulpverleners. “Wij roepen Syrië en Rusland op zich volop te verbinden aan de door de VN geleide inspanningen om een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict in Syrië.”

De alliantie houdt de situatie in de gaten vanuit de lucht, met AWACS-vliegtuigen. De lidstaten bekijken wat ze verder kunnen doen om Turkije te steunen, zei Stoltenberg.

Het is de zesde keer in de geschiedenis van het bondgenootschap dat artikel 4 wordt ingeroepen. Turkije deed dat twee keer in 2012, onder meer nadat een gevechtsvliegtuig door Syrische troepen was neergehaald. De NAVO besloot toen Patriot-afweerraketten naar Turkije te sturen. Ook in 2015 riep Ankara de NAVO bijeen, na een serie terroristische aanslagen in Turkije.

Artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin staat dat een aanval op één lidstaat een aanval op alle is, is één keer geactiveerd. De VS riepen die clausule voor collectieve veiligheid in na de terreuraanslagen op onder meer het World Trade Center in New York in 2001.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 Jens Stoltenberg(@ jensstoltenberg) link

VS steunen Turkije

Ook de Verenigde Staten eisen dat het Syrische regime van Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland hun “walgelijke” offensief in de Syrische provincie Idlib staken. Dat zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde aan dit walgelijke offensief van het Assad-regime, Rusland en door Iran gesteunde strijdkrachten”, zei de woordvoerder.

Moskou: Turkse militairen bevonden zich tussen “terroristen”

Rusland stuurde op zijn beurt twee oorlogsbodems uitgerust met kruisraketten naar de Middellandse Zee. De Turkse militairen die om het leven kwamen, bevonden zich volgens Moskou tussen “terroristische gevechtseenheden”, aldus het Russische ministerie van Defensie vanochtend. Moskou benadrukt ook dat de luchtaanval niet uitgevoerd werd door Russische toestellen.

“Turkse militairen, die zich te midden van terroristische gevechtseenheden bevonden, zijn onder vuur genomen door Syrische soldaten”, zo meldt het ministerie. Moskou en Damascus bestempelen alle milities die tegen Assad strijden als “terroristen”.

De Turkse regering had Rusland niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de militairen, stelt Moskou nog. Volgens een Turks-Russische overeenkomst worden de Turkse militairen verondersteld hun posities door te geven aan Moskou, om gewapende incidenten tussen beide landen te voorkomen. Turkije ontkent dat en zegt dat Rusland wel degelijk op de hoogte was van de locatie van de soldaten. De Russische aanvallen gingen volgens de minister door, ondanks een waarschuwing nadat de eerste bom was ingeslagen. Rusland zegt dat ze dachten alleen rebellen onder vuur te nemen.

Rusland betreurt “tragedie”

Tijdens een telefoongesprek hebben Russisch president Poetin en Erdogan allebei de nood benadrukt om “maatregelen te nemen om de situatie snel te normaliseren”. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verklaarde nadien dat beide landen van plan zijn hun acties in Syrië te blijven coördineren, waarmee de lont tussen beide landen voorlopig weer even uit het kruitvat lijkt.

Rusland heeft aan Erdogan duidelijk gemaakt dat het de dood van Turkse militairen betreurt, aldus Lavrovook . Hij stelde dat Moskou alles in het werk wil stellen om ervoor te zorgen dat “dergelijke tragedies” zich niet meer zullen voordoen.