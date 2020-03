Erdogan en Poetin ontmoeten elkaar deze week wegens escalerend conflict in Syrië HLA

02 maart 2020

09u41

Bron: Reuters, Belga 3 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan trekt donderdag naar Rusland. Hij zal er met de Russische president Vladimir Poetin spreken over de escalerende spanningen in het noordwesten van Syrië. In dat gebied voert Ankara een offensief tegen Damascus. Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische overheid.

Volgens het Turkse presidentschap zal Erdogan enkel op 5 maart in Rusland zijn. De betrekkingen tussen Ankara en Moskou zijn verslechterd de afgelopen weken vanwege de situatie in Syrië. Zondag kondigde Turkije aan een offensief te hebben gelanceerd tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij zijn twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. De operatie, “Spring Shield”, is gelanceerd na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren. Het offensief leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou. Turkije steunt enkele rebellengroepen en Rusland steunt Damascus, maar toch hadden beide landen hun samenwerking rond Syrië de afgelopen jaren opgevoerd.

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, verwacht dat de ontmoeting tussen Erdogan en Poetin een moeilijke zal zijn, “maar de staatsleiders bevestigen hun wil om de situatie in Idlib op te lossen”

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag al dat Rusland en Turkije een afname van de spanningen in Syrië willen. Hoge verantwoordelijken van beide landen spraken elkaar de afgelopen dagen. “Van beide kanten is de nadruk gelegd op de afname van de spanningen op het terrein, en tegelijk de strijd voort te zetten tegen de terroristen als dusdanig erkend door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”, aldus het ministerie in een persbericht.

Lees ook: Turkije en Rusland liggen op ramkoers (+)