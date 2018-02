Erdogan eist terugtrekking Amerikaanse troepen uit Syrische stad Manbij: "Waarom blijven jullie?" TTR

06 februari 2018

16u18

Bron: Belga 1 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de terugtrekking geëist van Amerikaanse troepen uit de door de Koerdische milities YPG gecontroleerde Syrische stad Manbij. De VS hadden Turkije toegezegd de stad te verlaten, zei Erdogan dinsdag in een toespraak tot zijn islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP in Ankara. "Ze hebben gezegd dat ze niet in Manbij zouden blijven. Dus, waarom blijven jullie? Vooruit, vertrek", zei hij.

De VS zijn een bondgenoot van de YPG in de strijd tegen de terreurorganisatie IS en heeft onder andere instructeurs in Manbij gelegerd. Erdogan had al herhaaldelijk aangekondigd het Turks militaire offensief tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden in de regio Afrin naar de verder oostelijk gelegen stad Manbij uit te breiden.

Turkije beschouwt de YPG als het Syrisch filiaal van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terreurorganisatie. Het Turks leger is zijn invasie in de regio Afrin op 20 januari begonnen. De troepen krijgen de steun van "pro-Turkse rebellen".