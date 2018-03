Erdogan eist schadevergoeding van Turkse oppositieleider Redactie

29 maart 2018

16u56

Bron: dpa 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft klacht ingediend tegen oppositieleider Kemal Kilicdaroglu en een schadevergoeding van 250.000 lira (ongeveer 50.000 euro) van de CHP-voorzitter geëist wegens "onrechtvaardige en ongegronde beschuldigingen". Dat deelde Erdogans advocaat, Hüseyin Aydin, op Twitter mee.

Kilicdaroglu had Erdogan er onlangs van beschuldigd de feitelijke politieke arm te zijn van de Gülenbeweging (Fetö), die Ankara verantwoordelijk acht voor de mislukte coup van juli 2016. Kilicdaroglu had dinsdag aan zijn CHP-fractie woordelijk gezegd: "De hoogste politieke arm van Fetö is de persoon, die momenteel de zetel van de president bezet houdt".

Aydin wees de beschuldiging op Twitter van de hand en schreef dat Erdogan de wegbereider in de strijd tegen de Gülenbeweging en alle terreurorganisaties is. De Gülenbeweging verwijst naar de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen. Erdogan en Gülen waren nauwe bondgenoten tot de openlijke breuk in 2013.