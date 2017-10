Erdogan dringt aan op beslissing over EU-lidmaatschap: "Ze blijven ons aan het lijntje houden" ADN

16u42

Bron: Belga 0 AP De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders volgende week klare wijn schenken over het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie. "Leg jullie verklaring af en laat ons deze zaak beëindigen. We hebben jullie niet nodig", verklaarde hij vandaag op een bijeenkomst van zijn partij AKP.

Volgende week bespreken de Europese leiders in Brussel de relaties met Turkije. De toetredingsonderhandelingen met het land zijn de facto tot stilstand gekomen na de mislukte coup tegen Erdogan en de grootschalige repressie die erop volgde. Vooral de relaties met Duitsland staan onder zware druk. Bondskanselier Angela Merkel beloofde tijdens de voorbije verkiezingscampagne zelfs om een stopzetting van de onderhandelingen aan te kaarten bij haar Europese collega's.

"Zij die alles doen wat in hun macht ligt om Turkije te isoleren van het westen en, indien mogelijk, van de hele wereld: zij werken voor niets. De Europese Unie had ons ook vrij verkeer van personen beloofd. En dan? Is de hemel op ons hoofd gevallen?", zo verwees Erdogan naar de afschaffing van de visumplicht voor Turkse onderdanen. De EU meent echter dat Ankara daarvoor nog steeds niet aan alle voorwaarden voldoet.

Waarom Erdogan dan niet zelf de stekker uit de toetredingsonderhandelingen trekt? "Ze blijven ons aan het lijntje houden, maar we zijn geduldig. Wij zeggen: niet wij, maar jullie zullen de ring verlaten."