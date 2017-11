Erdogan drijft waarde van Turkse lira naar de afgrond Karen Van Eyken

15u54 0 Thinkstock/afp De eigenzinnige kijk van Erdogan op staathuishoudkunde tart alle economische wetten en de gevolgen blijven niet uit. De Turkse lira is gedaald naar een historisch dieptepunt. Investeerders kiezen eieren voor hun geld.

Erdogan is ervan overtuigd dat de hoge rentetarieven verantwoordelijk zijn voor de sterke stijging van de prijzen. Het heeft hem ertoe aangezet om de centrale bank publiekelijk aan te vallen. De hoeders van het monetaire beleid zouden het bij het verkeerde eind hebben door de inflatie met hoge rentetarieven te willen bestrijden. "We zullen dit stoppen, we zullen optreden tegen de 'rentelobby'," liet de Turkse president zich ontvallen.

Erdogan heeft het land met zijn ongewone kijk in een valutacrisis gestort. De munt verloor sinds begin dit jaar al 20 procent van haar waarde. De inflatie staat met 11,9 procent op het hoogste punt sinds 2004. Volgens de geldende economische inzichten zijn hogere rentetarieven net een remedie voor oplopende inflatie en helemaal geen inflatie-accelerator, zoals Erdogan denkt.

Ondertussen blijft de Turkse lira terrein verliezen zowel tegenover de euro als de dollar. Economen verwijzen naar de spanningen tussen Turkije en het Westen, een gebrek aan vertrouwen in de centrale bank en het grote handelstekort.

Als vakantieland is Turkije goedkoop geworden. Maar beleggers beschouwen de 'Erdoganomics', zoals ze de economische theorie van Erdogan plegen te noemen, vooral als een giftige cocktail die de economie aan de Bosporus in elkaar laat storten.

"Een lira die in waarde blijft verminderen, bevordert de inflatie, vertraagt de economische activiteit en veroorzaakt verliezen bij buitenlandse investeerders, verklaart Julian Rimmer, analist bij Bloomberg.

In een paniekreactie verhoogde de Turkse centrale bank afgelopen dinsdag nog de gemiddelde rente voor zijn Turkse banken met 0,25 procent - slechts een minimale ingreep om Erdogan niet voor het hoofd te stoten - maar dat leidde nauwelijks tot een herstel van de munt.

Het is nog maar de vraag of de centrale bank groen licht zal krijgen van de president voor een meer substantiële renteverhoging ter ondersteuning van de lira.

"In zo'n klimaat van wantrouwen durft bijna niemand het aan om financiële risico's te nemen in Turkije", stelt Anders Faergemann van Pinebridge investments tegenover de Duitse krant Die Welt. "Wie nu de Turkse munt koopt, wedt dat de centrale bank tegen Erdogan in opstand komt en de rente zal verhogen. En dat zou een kaakslag zijn voor 'Erdoganomics'.

