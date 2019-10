Erdogan drijft de spot met EU om bezorgdheid rond migranten: “Als het uur geslagen is, zal ik de deuren openen” Turkse inval in Syrië ADN

24 oktober 2019

18u58

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag de spot gedreven met de Europese Unie, die bezorgd is om de mogelijkheid dat er opnieuw duizenden Syrische migranten vanuit Turkije de Europese Unie zullen overspoelen. "Als het uur gekomen is, zal ik de deuren openen", aldus Erdogan.

"Als ik zeg dat de deuren (voor de migranten) zullen opengaan, is dat de voorbereiding op de strijd", zo maakte de president zich vrolijk tijdens een toespraak in Ankara. "Wees gerust, als het uur gekomen is, zullen de deuren opengaan.” En ook: “U heeft geld, u bent sterk. Maar als 100 of 200 mensen naar Griekenland reizen via de zee, hangt u aan de lijn”, zo richtte hij zich tot de EU.

De EU-landen hebben de Turkse inval van 9 oktober in Noord-Syrië zwaar bekritiseerd, wat niet in goede aarde gevallen is in Ankara. Erdogan heeft er al meermaals mee gedreigd "de deuren te openen" om de ongeveer 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in zijn land de kans te geven naar Europa te trekken.