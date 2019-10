Erdogan dreigt vluchtelingen naar EU te sturen na kritiek: “We zullen de poorten openzetten” ADN

10 oktober 2019

12u51

Bron: ANP, belga 38 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat de Europese Unie zijn kritiek op de Turkse operatie in Syrië inslikt. Als de EU de Turkse actie bestempelt als bezetting, dan dreigt hij Syrische vluchtelingen die nu in Turkije zijn naar Europa te sturen.

“Hey Europese Unie! Je kan onze operatie niet bestempelen als een invasie”, zei Erdogan in Ankara. “In dat geval zullen we de poorten openzetten en 3,6 miljoen vluchtelingen sturen.” Volgens Erdogan heeft de Turkse “operatie” enkel tot doel om “terrorisme uit te roeien”. In Turkije leven naar schatting 3,6 miljoen Syriërs die zijn gevlucht voor de oorlog in hun land.

De EU keurt de operatie van het Turkse leger in Syrië af en wil dat die stopt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg “alle aspecten” van de crisis in Syrië als gevolg van de Turkse militaire operatie. De kwestie komt later in de week ook aan de orde bij de EU-top van regeringsleiders in Brussel.



De 28 lidstaten namen gisterenavond al een “kristalhelder” standpunt in, aldus een woordvoerster van de Europese Commissie vandaag. Dat komt erop neer dat Turkije onmiddellijk moet stoppen met de actie en dat er alleen een politieke oplossing is voor het conflict in Syrië. De Turkse actie bedreigt bovendien de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

“Die boodschap is duidelijk gehoord in Ankara, denk ik”, aldus de woordvoerster. Ze voegde eraan toe dat Turkije als kandidaat-lidstaat geacht wordt het Europese buitenlandse beleid niet tegen te werken. Zij zei verder dat de EU-ambassadeurs er al over hebben gesproken en er op verschillende niveaus contacten zijn.

Op de tweede dag van het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië heeft het Turkse leger in totaal 109 “terroristen” “geneutraliseerd”, zo zei Erdogan nog. Hij voegde eraan toe dat zijn land het stichten van een “terroristische staat” aan zijn grens wil vermijden, verwijzend naar de Koerdische militie die grote zones in het gebied controleert. “We zullen wat er van hen overblijft vernietigen.”