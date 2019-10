Erdogan dreigt offensief dinsdag per direct te hervatten als akkoord niet gerespecteerd wordt Turkse inval in Syrië ADN

18 oktober 2019

16u31

Het offensief in het noordoosten van Syrië zal dinsdagavond hervatten als de Koerdische troepen zich er niet uit terugtrekken zoals voorzien in het wapenstilstandsakkoord, waarschuwt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag.

"Als de beloftes voor dinsdagavond gerespecteerd worden, zal de kwestie van de veiligheidszone opgelost zijn. Zo niet zal operatie ‘Vredesbron’ hervatten van zodra de termijn van 120 uur verstreken is", verklaarde Erdogan tijdens een persconferentie.

Limiet

Na een akkoord met Amerikaans vicepresident Mike Pence gisteren tijdens een bezoek aan Ankara heeft Turkije zijn offensief van 9 oktober gedurende vijf dagen gepauzeerd. Als de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) zich tijdens die termijn uit de grensgebieden met Turkije terugtrekken, belooft Turkije zijn offensief stop te zetten. "We hebben een limiet gesteld: 120 uur, na afloop waarvan de regio moet vrijgemaakt zijn van terreurgroepen", stelde Erdogan.

Veiligheidszone

In het akkoord wordt ook een veiligheidszone van 32 kilometer breed op Syrisch grondgebied voorzien. De Turkse president herhaalde vandaag dat die zone zich moet uitstrekken over een lengte van 444 kilometer, en niet alleen over de 120 kilometer tussen Tal Abyad en Ras al-Aïn die de Turkse troepen al hebben ingenomen.

Een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven zouden volgens de president naar de veiligheidszone verhuisd worden. Om de vluchtelingen er onder te brengen zou Turkije er 140 dorpen met 5.000 inwoners per dorp, en 10 districten met een bevolking van 30.000 per district voorzien.