Erdogan dreigt "nieuwe vrienden" te zoeken na tweet Trump: "Onze samenwerking kan in gevaar zijn"

11 augustus 2018

07u00

Bron: Belga 56 Na de koersval van de Turkse lira heeft president Recep Tayyip Erdogan de Verenigde Staten, een NAVO-bondgenoot, bedreigd met een verdere escalatie van de crisis. Als de regering-Trump de soevereiniteit van Turkije niet respecteert, "kan onze samenwerking in gevaar zijn", schreef Erdogan gisterenavond in een gastbijdrage in de New York Times. Hij dreigt er anders mee te beginnen zoeken "naar nieuwe vrienden en bondgenoten".

Eerder had Erdogan, na de dramatische koersval van de lira, de natie opgeroepen tot verbondenheid. "Geen bedreiging, afdreiging of operatie zal Turkije bang maken", schreef Erdogans woordvoerder Ibrahim Kalin op Twitter. "Turkije zal ook deze strijd winnen." Hij verantwoordde zich niet voor de instorting van de lira.

"Wie gelooft dat hij Turkije met economische manipulatie op de knieën zal krijgen, kent deze natie wellicht helemaal niet", zei Erdogan in het Noord-Turkse Gümüshane. Wie hij concreet beschuldigde, zei Erdogan niet. In een toespraak in Bayburt had hij eerder van een "economische oorlog" tegen Turkije gesproken.

Nieuw dieptepunt

De lira viel gisteren tot een recorddiepte. Eén dollar was nog 6,78 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar. De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over een groeiende inflatie en het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump gisteren op Twitter aankondigde dat hij de importheffingen op staal en aluminium uit Turkije gaat verdubbelen verloor daalde de lira direct naar een nieuw dieptepunt. De Turkse munt verloor daarmee meer dan 15 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de Europese beurzen en de bankaandelen in het bijzonder deelden in de klappen.

De lira is de afgelopen week al flink gedaald als gevolg van het oplopende conflict tussen Turkije en de VS over onder meer de opsluiting van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. Die wordt door Turkije beschuldigd van spionage en terrorisme - om zijn vrijlating te bespoedigen hebben de Amerikanen sancties tegen Turkije uitgevaardigd. Daarnaast zijn beide Navo-leden het ook oneens over de oorlog in Syrië en de banden die Ankara onderhoudt met Rusland.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Turkse president

De fors goedkopere lira betekent dat de toch al fikse inflatie in het land nog verder dreigt op te lopen. Daardoor wordt het leven voor de mensen in het land steeds duurder. Behalve het conflict met de VS zijn er ook zorgen over de invloed die president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank.

Erdogan is tegenstander van een renteverhoging en benoemde onlangs zijn schoonzoon Berat Albayrak tot minister van Financiën. Die had net voor Trumps twitterbericht zijn plannen voor een nieuw economisch beleid uiteengezet, waarin hij onder meer de onafhankelijkheid van de centrale bank benadrukte.

Ook gaat Turkije de hand op de knip houden en moet de inflatie in toom worden gehouden, klonk het.

Europese banken

In het kielzog van de lira verloor ook de euro aan waarde ten opzichte van de dollar. Ook werden banken die veel blootstelling hebben aan Turkije in de uitverkoop gedaan.

In Brussel eindigde de Bel20 1,8 procent lager. De zwaarste verliezen waren er voor KBC (-3 pct) en ING (-4,3 pct). De beurs van Amsterdam eindigde 1,6 procent lager, in Londen staat er 0,8 procent verlies op het bord. Parijs en Frankfurt verloren tot 2 procent. De Franse bank BNP Paribas, de Italiaanse bank UniCredit en het Spaanse BBVA, die een grote blootstelling hebben aan schulden van het land, leverden tot 5,2 procent in. Deutsche Bank verloor zowat 4 procent, Commerzbank 3,5 procent.

Volgens cijfers van Nationale Bank hadden de Belgische banken eind 2017 een blootstelling van 21 miljard euro aan Turkije, dixit De Tijd. BNP Paribas Fortis is verantwoordelijk voor bijna de volledige blootstelling van de Belgische banken. BNP Paribas Fortis bezit rechtstreeks en onrechtstreeks een participatie van 48,7 procent in de Turkse retailbank TEB. Maar het financieel risico dat BNP Paribas en dochter BNP Paribas Fortis lopen is veel kleiner dan de blootstelling. De blootstelling van de Belgische verzekeraars bedraagt amper 50 miljoen.

Ook de aandelen van een reeks Turkse staalbedrijven (Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS en Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS) werden afgestraft na de tweet van Trump. Ze gingen bijna 10 procent lager.

Represailles

Turkije gaat represailles treffen voor de hogere importheffingen op staal en aluminium uit Turkije, die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd. De beslissing van Trump heeft gevolgen voor de relaties tussen beide landen, oordeelt Ankara. Turkije stelt ook dat de maatregel van Trump strijdig is met de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO.

"Zoals alle maatregelen die tegen Turkije worden getroffen, zullen ze een antwoord vinden", aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. "De Verenigde Staten moeten weten dat het enige resultaat van dergelijke sancties (...), is dat onze relatie van bondgenoten wordt getroffen."

Het ministerie stelde ook dat de commentaar die Trump op Twitter plaatste, onmogelijk te verzoenen zijn met het "sérieux" van een staatsman.