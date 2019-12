Erdogan dreigt met sluiting van legerbasissen die door VS worden gebruikt IB

16 december 2019

00u21

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft ermee gedreigd om twee legerbasissen te sluiten die door de Verenigde Staten worden gebruikt. Turkije zou "indien nodig" zijn luchtmachtbasis in Incirlik en het Kurecik radarstation in de oostelijke provincie Malatya kunnen sluiten.

Dat verklaarde Erdogan zondag in een interview op televisie. Hij zei ook dat Ankara op een gepaste manier zou antwoorden indien Turkije "maatregelen zoals sancties" opgelegd krijgt.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu had vorige week ook al geïnsinueerd dat Turkije de Amerikanen mogelijk de toegang zou kunnen ontzeggen tot legerbasissen indien de VS sancties zouden nemen tegen de Turken.

Sancties

In de Verenigde Staten wordt aangedrongen op dergelijke sancties als gevolg van de aankoop door Turkije van het Russische raketafweersysteem S-400. Die aankoop viel namelijk niet in goede aarde bij de Amerikanen. De vrees is dat Rusland via het afweersysteem aan gevoelige gegevens zou kunnen geraken over de capaciteiten van de Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen, en er wordt ook rekening gehouden met veiligheidsrisico's voor de militaire uitrusting van de NAVO in Turkije.

De relaties tussen Washington en Ankara raakten verder verzuurd door de resolutie over Armenië, die eind oktober in de VS werd goedgekeurd. Daarin erkende het Huis van Afgevaardigden de massamoord op Armeniërs van een eeuw geleden als een genocide.