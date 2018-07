Erdogan dreigt met arbitrage tegen VS als er economische sancties komen lva

29 juli 2018

03u48

Bron: ANP 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Verenigde Staten gedreigd met internationale arbitrage als dat land sancties tegen Turkije uitvaardigt. De VS hebben gezegd die uit te vaardigen als Turkije de gevangen genomen Amerikaanse predikant Andrew Brunson niet vrijlaat.

Brunson staat in Turkije terecht op verdenking van terrorisme en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De vijftigjarige dominee uit North Carolina woont al al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij is de voorganger van een kleine protestantse kerk in de stad Izmir.

Straaljagers

Een van de mogelijke sancties van de VS zou uitstel of afstel van levering van F-35 straaljagers aan Turkije kunnen zijn. "Als dat gebeurt dan spannen we onmiddellijk internationale arbitrage aan", zei Erdogan zondag tegen Turkse media.



Erdogan zei ook dat zijn land niet zal zwichten voor de dreigementen van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. "De Verenigde Staten verliezen een sterke en oprechte partner als ze deze houding niet veranderen", aldus Erdogan.