Erdogan dreigt met aanval op door Syrische Koerden gecontroleerde stad KVE

19u31

Bron: Belga 3 AP De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er vandaag in een toespraak op televisie mee gedreigd, "een van de volgende dagen" een offensief te lanceren tegen Afrin. Die Noord-Syrische stad wordt gecontroleerd door Koerdische milities, die door Ankara beschouwd worden als "terroristen". Het militaire optreden kadert in het Schild van de Eufraat, de Turkse inmenging in Syrië met als beleden bedoeling de Turkse zuidgrens veilig te houden.

Voor Turkije zijn zowel Islamitische Staat (IS) als de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) terreurorganisaties. YPG-milities controleren momenteel Afrin, en zijn volgens de Turken verbonden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK, ook al een terreurorganisatie in de ogen van Ankara.

Operatie Euphrate Shields is officieel in maart 2017 beëindigd. Sindsdien heeft Erdogan herhaaldelijk gesteld dat Afrin "van terroristen gezuiverd" moet worden. Sinds eind december heeft Turkije zijn militaire aanwezigheid in de grensprovincie Hatay met Syrië danig opgekrikt.

Strijd met de YPG dreigt Turkije in confrontatie te brengen met de Amerikanen, die de Syrische Koerden juist steunen.