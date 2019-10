Erdogan dreigt Koerdische "terroristen" uit grensregio te verjagen na akkoord met Rusland nla

26 oktober 2019

15u52

Bron: Belga 4 Als de Koerdische milities in Syrië zich niet tijdig uit het het Turks-Syrische grensgebied hebben teruggetrokken, zal Turkije hen "verjagen". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd.

Erdogan had dinsdag samen met de Russische president Vladimir Poetin een akkoord bereikt over een nieuw staakt-het-vuren in het noordoosten van Syrië. De Turkse president heeft de strijders van de Koerdische YPG-militie toen 150 uur extra de tijd gegeven om een gebied van 30 km te verlaten. Hun steunpunten en posities worden vernietigd.

"Als de terroristen zich na de termijn van 150 uur niet terugtrekken, dan zullen we zelf de controle overnemen en hen verjagen", verklaarde Erdogan tijdens een een op tv uitgezonden toespraak in Istanboel. Turkije beschouwt YPG als een afsplitsing van de verboden Koerdische Arbeidspartij (PKK) en als een terreurorganisatie.

In zijn toespraak riep Erodgan de internationale gemeenschap ook op tot respect voor de Turkse bezorgdheden op het vlak van veiligheid.