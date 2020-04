Erdogan dient klacht in tegen tv-presentator na kritiek JG

07 april 2020

13u18

Bron: Belga 2 Turks president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag een klacht ingediend tegen een populaire tv-presentator. Die had Erdogan bekritiseerd voor zijn beleid inzake het coronavirus.

Erdogan vroeg het gerecht een zaak te openen tegen Fatih Portakal wegens "volledig valse en manipulatieve beweringen" op sociale media. De Turkse president beschuldigt de presentator van Fox TV van het beledigen van het staatshoofd. Daar staan in Turkije gevangenisstraffen tot vijf jaar op.

Portakal bekritiseerde maandagavond in een tweet een donatiecampagne die Erdogan had opgestart om te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Erdogan vergeleek zijn solidariteitsactie met de nationale belastingswetten tijdens de Turkse onafhankelijkheidsoorlog in de jaren '20 van de vorige eeuw. Die wetten leidden destijds tot de verbeurdverklaring van diverse publieke eigendommen.

"Ik ben benieuwd of ze ook geld zullen vragen aan zij die daadwerkelijk reserves hebben", postte Portakal. "Jammer genoeg kan ik hier niet zeker van zijn."

Naast Erdogan diende ook de Turkse bankenregulator BDDK een aparte klacht in tegen Portakal. Zij claimen dat hij "schade toebracht aan de reputatie van de banken".

Portakal kwam de laatste tijd steeds vaker in conflict met Erdogan door kritiek op zijn beleid. In 2018 schorste de Turkse uitzendautoriteit RTUK het nieuwsprogramma van Portakal al eens voor drie dagen.

Tientallen journalisten zitten in Turkije in gevangenschap en verschillende mediabedrijven werden gesloten. Er werd de voorbije jaren steeds strenger opgetreden vanuit de regering tegen kritiek, vooral sinds de mislukte coup van een militaire groepering in 2016.