Erdogan dient klacht in tegen tijdschrift dat hem beschuldigt van etnische zuivering SVM

25 oktober 2019

16u20

Bron: Belga 4 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft samen met aanklagers in Ankara een strafrechtelijke klacht ingediend tegen een Frans tijdschrift. ‘Le Point’ beschuldigde hem van "etnische zuivering" in het noordoosten van Syrië.

Op de cover stond deze week een foto van Erdogan die een groet in militaire stijl brengt, met daarbij de titel ‘Etnische zuivering, Erdogans manier’. Daaronder stond nog een vraag: ‘Gaan we hem de Koerden laten uitmoorden?”

Turkije startte eerder deze maand zijn offensief in Noordoost-Syrië, voornamelijk om te vechten tegen de Syrisch-Koerdische militie. De inval werd stopgezet na een staakt-het-vuren dat onderhandeld werd door Rusland en de Verenigde Staten.

Kritiek van Macron

Ankara beschuldigde de Koerdische militie ervan Arabieren in de regio te viseren en deelde plannen om zo'n twee miljoen Syrische vluchtelingen van Turkije naar een "veilige zone" in Noordoost-Syrië over te brengen. Het offensief werd internationaal veroordeeld, Turkije kreeg onder meer zware kritiek van de Franse president Emmanuel Macron te verduren.

Volgens staatspersagentschap Anadolu heeft de president een rechtszaak geëist tegen Etienne Gernelle (de hoofdredacteur van ‘Le Point’; nvdr) en auteur Romain Gubert. De twee worden ervan beschuldigd de president beledigd te hebben, een overtreding die volgens de Turkse wet een celstraf tot vijf jaar kan opleveren. De afgelopen jaren diende de Turkse president vergelijkbare klachten in tegen critici in eigen land.