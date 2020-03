Erdogan: “Binnenkort miljoenen op weg naar Europa” Kind en Syriër komen om bij pogingen Europa te bereiken HLA TT MVDB

02 maart 2020

13u56

Bron: AFP - Belga - Reuters 170 UPDATE “Sinds we onze grenzen hebben opengesteld (vrijdag, red.), zijn al honderdduizenden mensen op weg naar Europa. Binnenkort zal dit aantal worden uitgedrukt in miljoenen”, verklaarde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in een toespraak vandaag in Ankara. Persagentschap AFP stelt vast dat Erdogans cijfers erg overschat lijken in vergelijking met de reële situatie op het terrein. Aan Griekse zijde blijft de grens potdicht, wat voor nieuwe onlusten zorgt waarbij traangas wordt afgevuurd. Zeker twee migranten zijn vandaag om het leven gekomen bij pogingen vanuit Turkije Europa te bereiken.

Erdogan zegt dat hem van meerdere kanten is gevraagd “de poorten te sluiten”, maar dat is volgens hem niet aan de orde. “Ik vertelde ze (de EU, red.) dat het gedaan is. Achter de rug. De poorten staan nu open”, zei de Turkse leider, wiens land zo’n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. De Turkse overheid en de Europese Unie ondertekenden in 2016 de vluchtelingendeal waarbij Ankara zes miljard euro steun ontving voor de vluchtelingenopvang. “Nu moeten jullie een deel van de last dragen”, stelt Erdogan.



Turkije verwacht honderdduizenden nieuwe vluchtelingen die proberen te ontsnappen aan het geweld van de Syrische burgeroorlog in de provincie Idlib, aan de grens met Turkije. Waarnemers zien in Erdogans beslissing echter vooral een drukkingsmiddel richting de Europese Unie in, om meer steun voor de oorlog in Syrië te krijgen.

Per bus naar de grens

Veel migranten worden per bus naar grensplaatsen als Ipsala in de provincie Edirne gebracht. Daar houdt Griekenland de grens echter dicht en zijn extra troepen ingezet om de migranten tegen te houden die zich nu in niemandsland bevinden. De Griekse grenspolitie, maar ook het leger, zet daar traangas en flitsgranaten in om de migranten tegen te houden. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties bevonden zich zaterdag ongeveer 13.000 migranten in het grensgebied. Honderden mensen probeerden deze voormiddag opnieuw om de grens aan Kastanies over te steken om zo de EU binnen te komen, meldt de Griekse openbare omroep ERT.



Minstens twee migranten zijn vandaag gestorven bij die pogingen vanuit Turkije Griekenland te bereiken. Het gaat voor zover bekend om de eerste doden sinds de Turkse beslissing om migranten niet langer tegen te houden. Een Syriër zou door een schotwonde om het leven zijn gekomen. Athene ontkent dat de man overleden is door een Griekse kogel.



Een video die op Twitter circuleert is volgens de Grieken “fake news” en “Turkse propaganda”. Op de beelden is een hevig bloedende man te zien waarbij omstaanders hem wanhopig proberen te helpen.

Gaten in boot geslagen

Eerder vandaag was voor de kust van het Griekse eiland Lesbos al een kleine jongen om het leven gekomen bij schipbreuk van een vluchtelingenbootje. Een vaartuig kantelde om rond 08.30 uur lokale tijd (07.30 uur Belgische tijd) voor de kust van het Griekse eiland in de Egeïsche Zee. “46 mensen zijn veilig en wel”, aldus de woordvoerder.

Een kind werd echter bewusteloos boven water gehaald en kon niet meer gereanimeerd worden. Een tweede kind ligt in het ziekenhuis. Volgens lokale media zagen de migranten een patrouilleschip van de Griekse kustwacht, waarop ze gaten sloegen in het vaartuig om als schipbreukelingen te worden gered. De kustwacht is dan verplicht ze aan boord te nemen en naar Griekenland te brengen.

Europese steun

De Griekse autoriteiten zeggen dat sinds zondagochtend zo’n duizend migranten zijn aangekomen op de Griekse eilanden. Het Rode Kruis bevestigt dat afgelopen weekend sprake was van “een sterke toename van het aantal migranten in de grensgebieden”, waar noodhulpteams van de Turkse Rode Halve Maan actief zijn. Topman Francesco Rocca van het Internationale Rode Kruis zegt dat wanhopige mensen niet gebruikt mogen worden als middel om druk uit te oefenen op overheden.

De Griekse regering vroeg gisterenavond al meer steun van de lidstaten en het EU-grensagentschap Frontex, zoals grenswachten en materieel. De EU biedt Griekenland “alle steun die het nodig heeft om de situatie op de grond het hoofd te bieden”, verklaart commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. “Want het is een Europese uitdaging. “We gaan daarom met de Griekse premier (Kyriakos Mitsotakis, red.) kijken wat er meer kan worden gedaan.” Von der Leyen en Europees president Charles Michel bezoeken de regio morgen.

Aan de Bulgaarse grens met Turkije blijft het ondertussen rustig. De media meldden vanmiddag voor een ontmoeting tussen premier Boiko Borissov en Erdogan in Ankara, dat tot nu toe nog geen migranten op illegale wijze de grens hebben proberen over te steken. Borissov en Erdogan zullen het tijdens de ontmoeting hebben over de crisis in Syrië en het vluchtelingenprobleem.