Erdogan bevestigt aankoop Russisch raketsysteem en negeert waarschuwing VS IB

13 juni 2019

04u02

Bron: Belga 0 Turkije heeft de deal rond de aankoop van Russische S-400-raketten al afgesloten. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan laten verstaan. "Ik zeg niet dat Turkije het S-400-raketsysteem gaat kopen. We hébben het al gekocht. Het is een gedane deal", aldus de Turkse president. Hij voegde er aan toe dat Turkije de S-400-raketten binnenkort hoopt te ontvangen.

De deal tussen Rusland en Turkije heeft de spanningen met de VS doen oplopen. Washington oordeelt dat een NAVO-bondgenoot geen raketsystemen van een tegenstander zou moeten aankopen. Volgens de VS kan de deal de Turkse rol in het programma rond de F-35 in gevaar brengen.

Enkele dagen geleden maakte Washington bekend dat het Turkije tot eind juli de tijd geeft om af te zien van de aankoop van Russische S-400-raketten. Doet Turkije dat niet, dan zullen de Turkse piloten die momenteel in de VS met de F-35 trainen, uitgewezen worden en zullen de onderaannemingscontracten met Turkse bedrijven voor de bouw van de F-35 geannuleerd worden, zegt onderminister van Defensie Ellen Lord.

Toenemende Amerikaanse druk

Erdogan zei in het verleden echter al herhaaldelijk dat Turkije niet terugkomt op de aankoop van het Russische grondluchtraketsysteem S-400, ondanks de toenemende druk uit Washington. Hij hoopt naar eigen zeggen nog steeds om de escalerende discussie met de VS te kunnen uitklaren. Poetin noemde op zijn beurt de levering aan Turkije een nationale prioriteit.

