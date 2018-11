Erdogan: “Bevel voor moord op Khashoggi kwam van hoogste niveaus Saudische regering” kg

02 november 2018

21u21

Bron: Belga, The Washington Post 2 Het bevel om de Saudische journalist Jamal Khashoggi om te brengen, was afkomstig van de "hoogste niveaus van de Saudische regering". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan geschreven in een opiniestuk voor The Washington Post, de Amerikaanse krant waarvoor Khashoggi werkte.

Tegelijkertijd sluit Erdogan uit dat koning Salman enige verantwoordelijkheid draagt. "Ik heb geen seconde geloofd dat koning Salman de aanval op Khashoggi bevolen heeft", schrijft de Turkse president. Over de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die regelmatig als mogelijke opdrachtgever genoemd wordt, doet Erdogan opvallend genoeg geen uitspraak.



Dat de moord in de hoogste regeringskringen beraamd werd, is volgens Erdogan duidelijk gebleken uit het Turkse onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi. "De voorbije maand heeft Turkije hemel en aarde bewogen om licht te laten schijnen op alle aspecten van deze zaak", zo klinkt het. Daaruit blijkt ook dat Khashoggi "in koelen bloede vermoord werd door een doodseskader".

Watergate en 9/11

Erdogan herhaalt dat er nog altijd belangrijke vragen onbeantwoord zijn gebleven. Zo is het nog altijd niet helemaal duidelijk wat er met het lichaam van Khashoggi is gebeurd. Ook de identiteit van de "plaatselijke handlanger" aan wie de resten van het slachtoffer werden overgemaakt, is nog altijd niet bekend.



“De moord op Jamal Khashoggi draait om veel meer dan een groep van veiligheidsofficieren, net zoals het Watergate-schandaal groter was dan de inbraak en de terreuraanval op 11 september dieper ging dan de kapers”, stelt Erdogan. Hij roept op om “de poppenspelers achter Khashoggi’s moord” te ontmaskeren.

Ontkend

Het opiniestuk van Erdogan komt er exact één maand nadat Khashoggi om het leven kwam bij een bezoek aan het consulaat van Saudi-Arabië in het Turkse Istanbul. Saudi-Arabië heeft lange tijd ontkend iets met de dood van de journalist te maken te hebben, maar zag zich later toch genoodzaakt om toe te geven dat het om een "niet-geautoriseerde" Saudische operatie ging zonder medeweten van bovenaf.

