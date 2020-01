Erdogan beschuldigt Arabische landen die vredesplan steunen van "verraad" en dreigt met militair ingrijpen in Syrië HLA

31 januari 2020

12u57

Bron: Belga 0 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag de Arabische landen die het vredesplan voor het Midden-Oosten van VS-president Donald Trump steunen van "verraad" beschuldigd. Hij zei ook dat dat Turkije geen andere keuze heeft dan militair in te grijpen in Syrië, nu de aanvallen van het door Rusland gesteunde leger in Idlib toenemen.

Erdogan hield een toespraak over het vredesplan van Trump tegenover partijleden in Ankara. "Sommige Arabische landen die zo'n plan steunen, plegen verraad tegen Jeruzalem, maar ook tegen hun eigen volk, maar vooral tegen de hele mensheid", zei hij. Erdogan, een hevige tegenstander van het Israëlische beleid tegenover Palestijnen, noemde het standpunt van islamitische landen tegenover het plan-Trump "waardeloos". Hij noemde Saoedi-Arabië, Oman, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten bij naam. Ankara verwerpt het plan, "dat in feite Palestina als geheel vernietigt en Jeruzalem in beslag neemt".

Trump maakte deze week een plan bekend voor het Midden-Oosten, dat Israël de controle geeft over de Westoever en de Jordaanvallei, net als over belangrijke religieuze locaties in Jeruzalem. De Palestijnen verwerpen het plan. "Als we er vandaag niet in slagen om het heiligdom van de Al-Aqsamoskee te beschermen, zal het ons morgen niet lukken om te vermijden dat een kwade blik zich op Kaäba richt", zei Erdogan. Hij verwees naar twee van de belangrijkste heiligdommen uit de islam.

Erdogan ging daarnaast in op de situatie in Syrië. Het Turkse akkoord met Rusland om het geweld in de noordwestelijke provincie Idlib te stoppen, wordt volgens hem steeds meer geschonden. Turkije en Rusland, die verschillende partijen in het conflict steunen, bereikten in 2018 een deal om een gedemilitariseerde zone rond Idlib op te richten. Op die manier zou een Syrisch offensief tegen het rebellenbastion afgewend worden.

"Als de situatie in Idlib niet snel normaliseert, zullen we geen andere keuze hebben dan weer hetzelfde te doen", zei Erdogan. Hij verwees naar de drie vorige operaties van Turkije in Syrië, in 2016, 2018 en 2019. Ankara wil stabiliteit in Syrië, zei Erdogan aan de partijleden. "Om dat te bereiken, zullen we al het noodzakelijke doen, desnoods met militaire middelen."