Erdogan belooft noodtoestand op te heffen als hij herverkozen wordt IB

14 juni 2018

03u04

Bron: Belga 0 In Turkije heeft president Recep Tayyip Erdogan gisterenavond gezegd dat hij de noodtoestand zal opheffen als hij herverkozen wordt. Daarmee speelt Erdogan in de aanloop naar de verkiezingen van 24 juni in op een van de voornaamste campagnepunten van de oppositie.

Vorige week had Erdogan tijdens een televisietoespraak al te kennen gegeven dat hij na de verkiezingen zou overwegen om de noodtoestand te schrappen. Woensdagavond ging hij nog een stap verder. "Als ik na 24 juni op post blijf, zo God het wil, zal onze eerste taak zijn om de noodtoestand op te heffen", zei hij in een interview met de zender 24 TV.

Mislukte staatsgreep

De noodtoestand is in Turkije sinds de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 van kracht. Ze werd door Erdogan onder meer gebruikt om meer dan 50.000 mensen te arresteren en ruim 150.000 overheidsfunctionarissen en militairen te schorsen of te ontslaan. Ze worden banden verweten met de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen, die door de president verantwoordelijk wordt geacht voor de couppoging.

Erdogan voert op dit moment volop campagne voor de belangrijke stembusgang van 24 juni. Dan vinden voor de eerste keer in de geschiedenis zowel parlementsverkiezingen als presidentsverkiezingen plaats. Een eventuele tweede ronde voor de presidentsverkiezingen staat gepland op 8 juli.