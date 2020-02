Erdogan bedreigt Syrië met offensief in Idlib, Russen waarschuwen op hun beurt

YV

19 februari 2020

11u59

Bron: Belga

0

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er woensdag mee gedreigd om snel een militair offensief te starten in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. In dat gebied zijn er de laatste weken geregeld confrontaties tussen Turkse en Syrische strijdkrachten. De Russen hebben al gereageerd: “Zo een offensief is wel de minst goede optie.”