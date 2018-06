Erdogan aan de leiding bij eerste resultaten Turkse presidentsverkiezingen: oppositie spreekt van manipulatie Redactie

24 juni 2018

06u36

Bron: AD, Belga 47 Circa 56 miljoen Turken kozen vandaag een president en een parlement. Momenteel komen de eerste resultaten binnen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld komt Erdogan uit op meer dan 56,4 procent van de stemmen, zo berichtte het staatspersagentschap Anadolu. Erdogan heeft meer dan 50 procent van de stemmen nodig om een tweede ronde op zondag 8 juli te vermijden. De CHP, de grootste oppositiepartij, bestempelt die eerste resultaten als manipulatie.

Waarnemers wijzen erop dat deze eerste zeer gedeeltelijke resultaten nog geen trend aangeven. Bij vroegere verkiezingen in Turkije begon het kamp van Erdogan bij Anadolu steeds met een grote voorsprong, die achteraf kleiner werd. Anadolu is de enige officiële bron voor gedeeltelijke resultaten.

Erdogan, die al 15 jaar de lakens uitdeelt, wil een mandaat om nog tot in lengte van dagen aan de macht te blijven. Hij heeft een nieuw presidentieel stelsel geïntroduceerd dat het parlement naar de achtergrond zal verdrijven en dat hemzelf nog meer macht geeft. Dat is feitelijk al zo door de noodtoestand die geldt sinds de bloedige couppoging in 2016. Vriend en vijand van Erdogan zijn er dan ook van doordrongen dat er heel veel op het spel staat. Voor het eerst in meer dan 15 jaar hebben de burgers een echte kans om de toekomst van hun land te beïnvloeden.

Tegenstanders

Muharrem Ince van de CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije, haalt 28,65 procent. Erdogan heeft al van zijn voorsprong moeten inboeten: eerder (met iets meer dan 20 procent geteld) haalde hij nog 59,12 procent.

De CHP heeft de gedeeltelijke resultaten van de presidentsverkiezingen, waaruit zou blijken dat Recep Tayyip Erdogan een absolute meerderheid behaalt, als "manipulatie" bestempeld. Bij de resultaten die de CHP bereiken, haalt de uittredende president nooit meer dan 48 procent van de stemmen, aldus partijwoordvoerder Bülent Tezcan.

Tezcan riep de kieswaarnemers op tot het einde van de tellingen op hun post te blijven. Hij riep de burgers ook op bij de diverse kiescommissies de wacht te gaan houden tot morgenochtend.

De oppositie onder leiding van de charismatische Muharrem Ince hoopt dat de repressie, de economische neergang en de problemen met miljoenen vluchtelingen de ster van Erdogan zullen doen doven. Maar de pers is gemuilkorfd en tienduizenden zitten vast beschuldigd van betrokkenheid bij de staatsgreep of bij terrorisme, inclusief de linkse pro-Koerdische presidentskandidaat Selahattin Demirtas.

'Erdogan-moeheid'

Toch zijn de verkiezingen spannend, omdat langzaamaan duidelijk wordt dat Erdogans imago als hervormer en volksheld lijdt onder de problemen waarmee het land kampt en er een 'Erdogan-moeheid' lijkt te ontstaan. De grote vraag is dan ook of Erdogan in één keer tot president gekozen wordt. Als hem dat niet lukt, volgt er op 8 juli een tweede ronde. Dan moet hij het hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen Muharrem Ince. Een eventuele tweede ronde zou overigens al een pijnlijke nederlaag zijn voor Erdogan. Het zou nog pijnlijker worden als zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) dan ook de meerderheid in het parlement kwijtraakt.

Onregelmatigheden

Er waren bijna 520.000 waarnemers in de stembureaus aanwezig om fraude bij het stemmen en tellen te voorkomen. Vanmiddag kwamen al de eerste berichten binnen van waarnemers die onregelmatigheden hebben vastgesteld bij het stemproces. Dat zegt althans de woordvoerder van de grootste oppositiepartij CHP, Bülent Tezcan. Er zouden vooral veel klachten zijn binnengekomen over de Turkse provincie Sanliurfa.

Oppositie en ngo's hebben uit vrees voor fraude vooral in het zuidoosten van het land, waar de Koerden in de meerderheid zijn, honderdduizenden waarnemers ingezet om de stembusgang te controleren. De Turkse kiescommissie heeft al laten weten de klachten te zullen onderzoeken. President Recep Tayyip Erdogan stelt dan weer dat er nergens in het land ernstige problemen zijn gesignaleerd naar aanleiding van de verkiezingen.