Erdogan: “18.000 migranten staken in 24 uur tijd grens met Europa al over” SVM

29 februari 2020

11u00

Bron: Belga 10 President Recep Tayyip Erdogan bevestigt dat Turkije migranten de grens met Europa laat oversteken. Hij beschuldigt de Europese Unie ervan Ankara niet genoeg te helpen om de lasten te dragen. Volgens Erdogan staken in 24 uur tijd al 18.000 migranten de grens over, een cijfer dat onmogelijk te bevestigen is.

Een dag eerder hadden Turkse functionarissen al aangegeven dat ze vluchtelingen die naar Europa willen niet langer zouden tegenhouden. De president bevestigde de koerswijziging en zei dat hij de grenzen naar Europa openlaat. “We gaan de deuren niet sluiten”, aldus Erdogan. Volgens zijn verwachting zullen tegen zondag 25.000 à 30.000 migranten Europa binnengetrokken zijn.

Aan de Turkse grenspost Pazarkule zette de Griekse politie alvast traangas in om duizenden migranten tegen te houden. Sommige migranten gooiden stenen naar de ordediensten, stelden journalisten van het Franse persagentschap AFP vast.

Griekenland had op voorhand aangekondigd waakzaam te zullen zijn aan de grens met Turkije. Illegale binnenkomsten in de Europese Unie zouden voorkomen worden. “En dat is exact wat onze veiligheidsdiensten deze nacht gedaan hebben", aldus de Griekse minister van Defensie Nikos Panagiotopoulos. Verschillende migranten werden bij de schermutselingen opgepakt.