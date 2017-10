Er is weer vreemde piek aan radioactieve deeltjes gemeten in lucht boven Europa en niemand weet waar die vandaan komt Koen Van De Sype

12u23

Bron: RT 0 reuters De Duitse Bundesamt für Strahlenschutz - het federale agentschap voor bescherming tegen straling in Duitsland - heeft afgelopen week een piek waargenomen in radioactiviteit in de lucht boven delen van West- en Centraal-Europa. Wetenschappers weten niet waar hij vandaan komen, maar er wordt richting Rusland gekeken.

De verhoogde concentraties van radioactieve deeltjes werden gemeten door stations in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Het gaat om ruthenium-106, een isotoop dat wordt gebruikt voor de bestraling van oogtumors en in nucleaire batterijen die satellieten van energie voorzien. Volgens de Bundesamt für Strahlenschutz is er geen reden tot paniek, want de verhoogde concentraties zouden niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Vervelend is wel dat niemand lijkt te weten waar de hogere concentraties vandaan komen. "Nieuwe analyses van de bron van het radioactieve materiaal wijzen op een uitstoot in de zuidelijke Oeral", aldus de Bundesamt für Strahlenschutz. "Maar andere regio's in het zuiden van Rusland kunnen niet worden uitgesloten." Waar het alvast níét om gaat, is een incident in een nucleaire centrale. De reden is dat er dan niet alleen ruthenium-106 gedetecteerd zou worden.



Extreem zeldzaam

Een dergelijke uitstoot van radioactief materiaal is al eerder voorgekomen in Europa, maar is extreem zeldzaam. In februari werden nog sporen van iodine-131 gedetecteerd en ook hier werd de bron van de vervuiling niet gevonden. Het Franse Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) zei dat de sporen gemeten werden in Noorwegen, Finland, Polen, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en Spanje.