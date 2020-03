Er is ook goed nieuws: medische teams verlaten juichend Wuhan Joris Malfroot

17 maart 2020

16u59 0

In China trekken medische teams weg uit Wuhan. Het gaat om meer dan 3.600 medische stafleden in heel China. Ze hebben hulp geboden in 14 tijdelijke ziekenhuizen en 7 ziekenhuizen in Wuhan. Alle tijdelijke ziekenhuizen in de stad zijn gesloten omdat het aantal patiënten blijft dalen. De provincie Hubei meldde maandag slechts één nieuwe patiënt. Momenteel zijn er nog 8.304 coronapatiënten in Wuhan.